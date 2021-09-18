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Çanakkale Boğazı’nda çarpışan gemiler görüntülendi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede deniz kirliliği konusu ile gemilerde hasar tespiti için inceleme yapıyor

18 Eylül 2021 11:11

Çanakkale Boğazı açıklarında çarpışan iki gemi görütülendi.

Marshall Adaları bayraklı 'M/V Levantes' gemi Rusya’dan Mısır’a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' gemi Fas’ın Jord Lastar Limanı’ndan Samsun’a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında saat 03.30 sıralarında çarpıştı.

Gemilerin kaptanları durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede deniz kirliliği konusu ile gemilerde hasar tespiti için inceleme yapıyor.

Çanakkale Boğazıgemi kazasıçarpışan gemiler

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