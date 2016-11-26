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Can Yücel'in sesinden Fidel Castro şiiri

26 Kasım 2016 22:09

Küba devriminin efsanevi lideri Fiden Castro'yu ölümünün ardından, Can Yücal'in 1996 yılında seslendirdiği,"Fidel'in Gelişi Gidişi" şiiriyle uğurluyoruz... Fidel çok insan bir dev Ağarmış saçları sakallarıyla Karlı bir dağ. Gözlerinde güleç Kardelenler açıyor, Sesi titremeyen bir ses Umudun sesi. Demirel'e Türkiye'yi övmüşmüş, Mesut Bey'i de adam yerine koymuşmuş. Laf kıtlığında asmalar budamıyor Fidel, Son konuşmasında, yukarı yarımkürenin aşağı yarımküreyi ezmesine küreselleşme dendiğini mimledi. Sade konut monut davasıyla da yetinmedi. Emperyalizm yüzünden, insanlığın altından Toprağın nasıl kaydığını anlattı, Sosyalizmin teslim olmadığını temsil etti. Hoş geldin Fidel, Gidişinle de Bizi yine nahoş çakallarla başbaşa bıraktın

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