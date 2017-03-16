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Can eriğin kilosu 250 TL oldu, üreticinin yüzü güldü!

16 Mart 2017 16:53

Antalya'nın Aksu İlçesindeki 2 dönüm serada 'örtü altı can erik' üretimi yapan çifti Cengiz Avcı, kilosunu 250 TL'den sattığı eriğin yüz güldürdüğünü söyledi. Soğuk geçen kış ayları, erik üretimindeki verimi artırırken, seraya kadar gelip erik almak isteyenler ise hamileler ve eşleri oluyor. Aksu ilçesinde ilk turfanda erik serasını 6 yıl önce kuran Cengiz Avcı, 2 bin metrekarelik serada 200 ağaçla yaptığı üretimin bu yılki ilk hasatını 28 Şubat'ta aldı. İlk hasatında kilosu 300 TL'den satılan erik, bugün kilosu 250 TL'den 100'er gramlık paketler halinde satılıyor. Serasında 200 can erik, 15 de tozlayıcı erik ağacı olan üretici Cengiz Avcı, "İlk hasada 28 Şubat'ta başladık. Mersin ve Silifke'de görmüştüm. Ancak Antalya'da biz daha teknik bilgilerle bu serayı kurduk ve örtüaltı can erik hasatını çok daha erkene, 15 gün öncesine çektik. Bu yıl rekor kırdık ve 28 Şubat'ta ilk hasatı yaptık" dedi.

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