Can Dündar'dan A Haber muhabirine 'ajan' yanıtı

İngiltere’de bulunan gazeteci Can Dündar, katıldığı bir basın toplantısında A Haber’den bir gazetecinin "Ajan ve gazeteci arasındaki fark nedir?" sorusuna yanıt verdi. Dündar şunları söyledi “A Haber'den arkadaşımızın sorusuna cevap vereyim. Gazeteciyle, ajan arasındaki fark şudur: ajan aldığı haberleri devlete iletir, gazeteci aldığı haberleri gazeteye basar! Bir ülkeden diğerine illegal yolla silah sevk ederseniz ajansınızdır. Buna dair bir haber yakalayıp gazeteye basarsanız gazetecisinizdir” dedi. Dündar’ın verdiği yanıt konuklar tarafından yoğun alkış aldı.