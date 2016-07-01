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Can Dündar'dan A Haber muhabirine 'ajan' yanıtı

01 Temmuz 2016 15:16

İngiltere’de bulunan gazeteci Can Dündar, katıldığı bir basın toplantısında A Haber’den bir gazetecinin "Ajan ve gazeteci arasındaki fark nedir?" sorusuna yanıt verdi. Dündar şunları söyledi “A Haber'den arkadaşımızın sorusuna cevap vereyim. Gazeteciyle, ajan arasındaki fark şudur: ajan aldığı haberleri devlete iletir, gazeteci aldığı haberleri gazeteye basar! Bir ülkeden diğerine illegal yolla silah sevk ederseniz ajansınızdır. Buna dair bir haber yakalayıp gazeteye basarsanız gazetecisinizdir” dedi. Dündar’ın verdiği yanıt konuklar tarafından yoğun alkış aldı.

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