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Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo'dan 'konuşulanlara' yanıt

"Kadın cinayetleri diye ağlıyoruz böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye"

01 Eylül 2020 12:35

Ünlü şarkıcı Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve eşinin eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve onun eşiyle beraber tatil yaptı. Bonomo Uçan Kuş muhabirinin kendisine "Çok eleştiri aldı ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine "Bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız. Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden" yanıtını verdi. 

Öykü Karayel, Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle çiftlerinin birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.

Uçan Kuş muhabirinin kendisine "Çok eleştiri aldı ne söyleceksiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Can Bonomo, "Bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız. Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden" şeklinde yanıt verdi. 

 

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