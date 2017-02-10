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Can Ataklı ve Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi!

10 Şubat 2017 12:47

Canlı yayında anayasa değişikliğini tartışan gazeteciler Can Ataklı ve Cem Küçük arasında sözlü kavga çıktı. Tarafların birbirini yalancılık ve cahillikle suçladığı kavgayı, sunucu Didem Arslan da ayıramadı. Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında nisan ayındaki referandumda oylanacak olan partili cumhurbaşkanlığı sistemi masaya yatırıldı. Programın başında KHK ile meslekten atılan akademisyenler tartışılırken aralarında küçük gerilimler yaşanan gazeteciler Can Ataklı ve Cem Küçük, konu başkanlığa geldiğinde sözlü kavga başladı. Küçük'ün Ataklı'ya 'yalancı' demesi ise ipleri kopardı. Ataklı'nın da Küçük'e "Sen baştan aşağı yalansın. Hem cahil hem yalan. Ahlaklı ol. Haddini bilmiyorsun" sözleri stüdyoda tansiyonu iyice yükseltti. Moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın araya girme çabaları da sonuç vermedi. Bir ara diğer konuklara söz vermeye çalışan Yılmaz'ın "Döneceğim size de, şuradaki tartışma bitsin... Biter mi bilmiyorum o da ayrı" sözleri ise tartışmayı özetledi.

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