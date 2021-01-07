Gazeteci Can Ataklı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in ABD'deki Kongre binası işgaline ilişkin attığı tweetleri bir süre gülmekten okuyamadı.
TELE 1'de yayımlanan Kulis programını sunan gazeteci Can Ataklı, ABD’de başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği kongre oturumu sırasında Trump destekçilerinin, kongre binasına girmesini değerlendirdi.
Biden’ın resmen ABD Başkanı seçilmesini aktaran Ataklı, ABD'de yaşananlarla ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yorumunu aktarırken gülmeye başladı. Ataklı bir süre gülmekten konuşamadı.
Ömer Çelik olayla ilgili Twitter hesabından şunları yazmıştı;
"Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir.
Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir.