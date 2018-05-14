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Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla markete girdi

14 Mayıs 2018 18:06

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketine ayakları çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkartarak giren kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı. Cumartesi günü sabahı, Yeşilova Semti'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde temizlik yapıldı, yerler paspaslandı. Bu sırada markete alışveriş için yürüyerek gelen bir kişi, temizlik yapıldığını görünce, çamurlu olan ayakkabılarını çıkarıp, kenara bıraktı. Bu kişi daha sonra markete çoraplarıyla girdi. Marketten alışveriş yapan müşteri, ardından dışarda ayakkabılarını giydi ve akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Kimliği belirsiz kişinin bu hareketleri, çalışanlar ve çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bu anlar, işyerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Akaryakıt istasyonunun sorumlusu Yusuf Konak, vatandaşa duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederken, "O gün sabah istasyonumuzun marketinde temizlik yapıldı. Yerlere paspas çekilmişti. İsmini bilmediğimiz bir müşterimiz geldi. Yerlerin yeni temizlendiğini görünce, çamurlu olmasından dolayı ayakkabılarını çıkardı, çoraplarıyla içeri girdi. Alışverişini yaptı ve yine dışarıda çıkardığı ayakkabılarını giyip uzaklaştı. Bu koca yürekli ve duyarlı vatandaşımıza teşekkür ederiz" dedi.

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