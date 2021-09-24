Çamlıhemşin’de heyelan anı; araçlar son anda kurtuldu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan meydana geldi. Olay anında bölgeden geçen araçlar kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Çamlıhemşin-Ardeşen yolu üzerinde 3. kilometrede bulunan eski taş ocağında heyelan meydana geldi.

Heyelan büyük kaya parçaları ağaçları da beraberinde getirdi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar son anda kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu.

O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA