Çamlıca Camisi'nin yüzde 75'i tamamlandı

Yapımına 40 ay önce başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi, Çamlıca Camisi inşaatının yüzde 75’i tamamlandı. Caminin 72 metre yüksekliğindeki dev kubbesinin üzerine takılacak olan ve guinness rekorları arasına girmesi beklenen 7.65 metre yüksekliğindeki Alem’inin yapımı bitirelerek şantiye alanına getirildi. Çamlıca camiinin 2017 yılı kadir gecesi açılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camisi inşaatında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden inşaatın şu ana kadar yüzde 75’nin tamamlandığı öğrenildi. Camii inşaatında şu anda ana kubbe süslemeleri ve avlu kubbe süslemeleri yapılıyor. Kurulan iskeleler nedeniyle caminin inşaatının içi adeta bir örümcek ağını andırıyor. Öte yandan Çamlıca caminin yapımı tamamlanan ve çatısı kurşunla kaplanan 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapındaki dev kubbesinin üzerine takılacak olan dev alemin yapımı tamamlandı. 3 metre 30 santim çapında, 7 metre 65 santim boyundaki alem, şantiyenin bulunduğu alana getirildi. 3 parçadan oluşan ağırlığı 4 tonu geçen alem burada birleştirildi. Boyutlarıyla Guinness rekorları arasına girmesi beklenen dev alemin caminin ana kubbesinin üzerine önümüzdeki günlerde takılacağı belirtildi.