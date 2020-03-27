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Koronavirüs önlemine takılmamak için kıraathanenin camlarını gazete kağıdıyla kapladılar!

27 Mart 2020 14:17

Fatih'te Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan kişiler olduğu belirlendi.  Kıraathane sahibine ceza kesilirken, kıraathanenin camlarının gazete kağıdıyla kapatılması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeyle aralarında kıraathanelerin de bulunduğu birçok işletme kapatıldı.

Fatih, Karagümrük Prof. Naci Şensoy Caddesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını alan Fatih İlçe Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese gitti. 

Ekipler, dış cephesi gazete kâğıtları ile kapalı ve kapısı içeriden kilitli olan kıraathane içinde oyun oynandığını tespit etti. Kıraathane kapatılırken, işyeri sahibine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi kapsamında 392 lira para cezası kesildi.

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