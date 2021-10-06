Camiye motosikletle gelip giden Taksim Camisi'nin imamı; "Kaskı çıkarınca şaşırıyorlar"

"Toplumun her kesimine hitap edecek alanları olan böyle bir camiye atanmış olmak beni derinden heyecanlandırıyor. Burada birçok hizmet alanı mevcut. Taksim Camisi'nde farklı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Burası Türk İslam sanatlarının icra edilmesi noktasında bir merkez olacak. Cami açıldığından beri vatandaşların da camiye yoğun ilgisi var. Hem vakit namazlarında hem de cuma namazlarında büyük yoğunluk yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından birçok kişi camiyi ziyaret ediyor. Yurt dışından sadece bu camiyi ve Ayasofya-i Kebir Camisi'ni görmeye gelenler oluyor. Ayrıca camimizde 2 rehber gelenlere rehberlik yapıp yönlendirme yapıyor."

"Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim"