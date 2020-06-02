T24 LogoT24 Logo
Haberler

Caminin musluklarıyla birlikte imamın bisikletini de çaldılar

02 Haziran 2020 17:55

Tekirdağ’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerin muslukları çalındı. Polis kameraları incelediğinde muslukları çalan şüphelilerin cami imamının bisikletini de çaldıklarını tespit edildi.

Tekirdağ Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen Abdulkadir Geylani Camii şadırvanından 8 adet çiftli, 1 adet tekli musluğun çalınması olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda muslukları söken şahsın İstanbul Gaziosmanpaşa nüfusuna kayıtlı 15 yaşında suça sürüklenen çocuk C.P. simli şahıs olduğu tespit edildi. Çocuk yaştaki C.P. yakalanırken, olaya karıştığı tespit edilen 19 yaşındaki diğer şüpheli A.C.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis muslukları hurdacıda buldu
Yakalanan çocuk yaştaki C.P. ile yapılan görüşmede Tonguçlar Camii şadırvanından da 7 adet musluk çaldıklarını, her iki camiden çaldıkları muslukları hurdacıya sattıklarını ifade etti. Bunun üzerine ‘Hurdacı Cuma’ olarak bilinen Cuma Ç. isimli şahıstan 4 adet çiftli batarya, 9 adet tekli musluk alınarak, musluklar müştekilerine teslim edildi. Muslukları satın alan hurdacının her iki olaydan bilgi sahibi olarak ifadesi alındı.

Cami imamın bisikletini de çalmışlar
Meydana gelen Abdukadir Geylani Cami şadırvanından Cami İmamına ait bisikletin çalınma olayına ilişkin güvenlik kamera kayıtları izlendiğinde bu olayın şüphelilerinin aynı şahıslar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine C.P.’ye bisiklet hırsızlığı sorulduğunda, bu hırsızlığı da A.C. ile birlikte yaptıklarını ve söz konusu cami imamının bisikletini A.C.’ye sattığını beyan etti. Her iki Camiden hırsızlık olayı ile ilgili olarak bilgi verilen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, yakalanan C.P.’nin kimlik tespitinin yapılması ve ailesine teslim edilmesi talimatını verdi. Hırsızlığa ilişkin görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

ETİKETLER

muslukcamitekirdağhırsızlıkimamın bisikleti

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Temmuz 2020

Suskunlar'ın yönetmeninin yeni dizisi; Dilan Deniz Çiçek ve Burak Deniz bir arada...

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Erken seçim bağıra bağıra geliyor

Tunceli'de, çocuğa cinsel istismarı protesto edenlere müdahale: 3 gözaltı

Edirne’de kuraklık endişesi

İşte Halk TV'nin yeni stüdyosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tunceli'de "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir" diyerek video paylaşan polisler...

Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak...

AKP'li Şamil Tayyar'dan Perinçek iddiası: Ortaklık istedi...

AKP'li Kocabıyık'ın 15 Temmuz gecesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür...

Erdoğan’dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24