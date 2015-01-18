T24 LogoT24 Logo
Diğer

Camide namaz kılar gibi yapan hırsız cüzdanı çaldı, selam verip çıktı

18 Ocak 2015 21:21

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Selimiye Camii'nde cemaatin namaz kıldığı esnada içeri giren hırsızlık zanlısı duvarda asılı montun cebinden cüzdanı çalması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çubuk’a bağlı Aşağı Çavundur Mahallesindeki Selimiye Camii'nde cemaat ikindi namazının farzını kılarken, içeri giren ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi duvardaki askıda asılı bulunan Yakup Yaşar ismindeki bir vatandaşın montunun cebinden cüzdanını alarak dışarı çıktı. Namaz sonrası içerisinde kredi kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet ve bir miktar para bulunan cüzdanının yerinde olmadığını fark eden Yakup Yaşar durumu önce camii imamına ardından da polise bildirdi. İmamın, caminin güvenlik kamerası olduğunu belirtmesi üzerine cüzdanını Çaldıran vatandaş, imamla birlikte kamera görüntülerine baktı. İmam olay yerine gelen polise güvenlik kamerası görüntülerini verirken, polis ilçe genelinde zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan aynı camide ikinci kez hırsızlık olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

cami namazselam verdikılar gibicüzdanı çaldıhırsızkamera görüntüleri

Diğer Videolar

Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ı, Kenter Tiyatrosu'nda sahnelendi

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Bugün meydana gelen deprem normal seyre uygun değil, tehlike yaratabilir, dikkatli olunmalı

AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu - İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2020

AKP'li vekilden Meclis vlog'u: "TBMM'de bir gün"

Deprem diyalogları: Korkma ama deprem oluyor; dışarı çıkalım mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24