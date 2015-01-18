Camide namaz kılar gibi yapan hırsız cüzdanı çaldı, selam verip çıktı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Selimiye Camii'nde cemaatin namaz kıldığı esnada içeri giren hırsızlık zanlısı duvarda asılı montun cebinden cüzdanı çalması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çubuk’a bağlı Aşağı Çavundur Mahallesindeki Selimiye Camii'nde cemaat ikindi namazının farzını kılarken, içeri giren ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi duvardaki askıda asılı bulunan Yakup Yaşar ismindeki bir vatandaşın montunun cebinden cüzdanını alarak dışarı çıktı. Namaz sonrası içerisinde kredi kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet ve bir miktar para bulunan cüzdanının yerinde olmadığını fark eden Yakup Yaşar durumu önce camii imamına ardından da polise bildirdi. İmamın, caminin güvenlik kamerası olduğunu belirtmesi üzerine cüzdanını Çaldıran vatandaş, imamla birlikte kamera görüntülerine baktı. İmam olay yerine gelen polise güvenlik kamerası görüntülerini verirken, polis ilçe genelinde zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan aynı camide ikinci kez hırsızlık olduğu öğrenildi.