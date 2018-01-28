Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Mahalle Camii'nde, hijyenik ortamın oluşturulması için başlatılan 'askıda çorap' uygulaması, ilçe sakinleri tarafından ilgi gördü. İmam Kadir Özdemir, 2 yıl önce başlatılan uygulamayla camiye kimsenin çorapsız girmediğini, içeride sağlıklı ve temiz bir ortam sağlandığını söyledi. İlçedeki Ören Mahallesi Camii'nde, yaz mevsiminde plajdan gelen bazı kişilerin camiye çorapsız girdiğini gören imam Kadir Özdemir, 'askıda çorap' uygulaması başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle cami girişindeki çorap askısı, uygulamanın başlatıldığı 2016 yılından beri boş kalmadı. İmam Kadir Özdemir, camiye çorapsız gelenlerin askıdan çorap alıp, giyerek içeri girdiğini söyledi. Camide hijyenik ortamın sağlandığını belirten Özdemir, “Mahallemiz sahil bölgesi olduğu için namaz kılmak için denizden gelen bazı kardeşlerimizin çorapsız olduğunu gördük. Hijyen açısından uygun olmadığı için bu kardeşlerimize çorap vererek, namazlarını daha huzurlu bir şekilde kılmalarına sebep olduk. Sonra da askıda çorap uygulamasını başlattık. İhtiyacı olan vatandaşlarımız, askıdan çorap alarak, camiye giyiyor. Allah razı olsun. Çorap kampanyasına cemaatimiz de büyük destek veriyor. Bazısı 10 tane, bazısı 20 tane getiriyor. 'Hocam bu da bizden katkı olsun' diyor. Cemaatimizin desteği ile bu kampanya devam ediyor. Askıda sürekli çorabımız bulunmakta” diye konuştu.