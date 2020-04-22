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Camide bulunan yardım kutularını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

22 Nisan 2020 13:09

Eskişehir’deki farklı camilerde bulunan yardım kutularını çaldıkları iddia edilen 6 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi Mahallesi Yeraltı Camii içerisinde bulunan çelik para kasası kimliği belirsiz kişilerce çalınması sonrasında konu ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, yaşı küçük olan 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ekipler, şahıs Eskişehir’de bulunan 3 farklı camide de yardım kutusu çaldıklarını belirledi.

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