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"Cami duvarına işedin" kavgası; uyaran kişinin kafasında şişe kırdılar!

İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü

13 Ağustos 2020 13:52

Bolu’da, bir caminin duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç, darp edildikten sonra kafasına şişe fırlatılarak yaralandı. 

Otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, mahallede bulunan bir caminin duvarına tuvaletini yapan şahsı görünce otomobilini park ederek aşağı indi. “Caminin tuvaleti var. Duvarına tuvaletini yapma” şeklinde uyarıda bulunan gençle, tuvaletini yaptığı iddia edilen şahıs arasında tartışma çıktı. İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. 

Şişe kafasında parçalanan genç bir süre yürüdükten sonra park halindeki otomobilin üzerine yığıldı. Yaralanan gencin dakikalarca hareketsiz halde otomobilin üzerinde yatmasına rağmen, karşı gruptaki kişiler gence vurmaya devam etti. İki grup arasında yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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