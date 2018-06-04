'Cam'dan akan konuşma durdu, Erdoğan sinirlendi: Dangalak!

Diyarbakır programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, prompterin arızalanması ile zor anlar yaşadı. Partisinin Diyarbakır'daki mitinginden sonra akşam iftar yemeğine katılan Erdoğan, yemekten sonra bir konuşma yapmış ancak prompter'ın arızalanması üzerine sözlerine ara vermişti. Yaşananlara, cihazla ilgilenen kişinin namaza gitmesinin neden olduğu iddia edilmişti. Görüntülerde, korumasını "Gel buraya" diyerek çağıran Erdoğan'ın, "namaz" ve "dangalak” gibi ifadeler kullandığı duyulmuştu.