Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık emekçilerinden eylem: Dayanacak gücümüz kalmadı

BirGün'de yer alan habere göre, hastanenin önünde bir araya gelen yaklaşık 100 hekim ve sağlık çalışanı hastane önünde dakikalarca süren alkış eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık emekçileri, talepleri karşılanana kadar her pazartesi saat 12:30'da eylem yapma kararı aldı.

Sosyal medyada #ÇamveSakuraHakkınıArıyor etiketiyle tepki gösteren sağlık çakışanlarının açıklamasının tamamı şöyle;

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mart ayında baş gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları olarak çocuklarımızdan, ailelerimizden ayrı kalarak 24 saat nöbet esasına göre tarifi mümkün olmayan zorluklar ile çalıştık, bu uğurda öldük, ölmeye de devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yıkıcılığı tüm toplum üzerinde devam ederken, sağlık çalışanlarının dayanarak gücü kalmadı. Pandemi enkazının altında kalan sağlık çalışanları, kurtarılacağı umudu ile beklerken, yöneticiler yeni enkazlar üzerimize almaktadır, bizler tükendik!

Ülkemizde ikinci dalga yaşanırken, bu savaşta sağlık çalışanları olarak tek başımıza kaldık, Kalabalıklar önlenmiyor, salgınla sağlık çalışanı baş başa bırakılıyor, lafa gelince büyük savaş verdiği söylenen sağlık çalışanları, söz konusu özlük hakları olunca üç maymunla karşılaşıyor, Halkımızın sağlığı için tanla başla büyük savaş veren sağlık çalışanlarının ruh hali önemsenmiyor, özlük hakları gasp ediliyor ve emeklerinin karşılığı verilmiyor. Bizler tükeniyoruz, tükendik.

Yöneticilerin sağlık çalışanlarını muhatap almadan süreci başarı ile yönetmeleri olası değildir, baskı, dayatma ile değil; tüm sağlık çalışanları ile aynı safta dayanışma ile bu süreç yönetilebilir. Gelinen noktada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanları olarak her türlü çağrıya rağmen yetkili sendikadan destek alınamaması üzerine mesaimizi aksatmadan ve hasta mağduriyetine sebep olmadan 5-6 Ekim 2020 tarihlerindeki 'geçinemiyoruz, tükendik' haykırışımıza somut hiçbir cevap verilmedi. Aksine kısıtlı hekim savımız olmasına rağmen üzerimizdeki iş yükü artırılmakla beraber ciddi mobbing ve baskılara maruz bırakıldık.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak devletimize ve halkımıza feryadımızdır:

1- Randevu sistemini esnetin, güvenli çalışma ortamı sağlayın

2- Pandemi yönetiminde bizleri de söz sahibi yapın,

3- Sağlıkla şiddete son verin,

4- Sırf bu hastanede olduğumuz için oluşan ekonomik kayıplarımızı telafi edin,

5- Performans ödemelerimiz için hastanemizin kâr etmesini beklemeyin,

6- Sabit ödemelerimizi hastane bütçesinden merkezi bütçeye aktarın,

Sayın yöneticiler, yetkili sendikalar; bizler tükendik, bizler ölmeden hastalara daha iyi hizmet etmemiz, bu savaşı kazanmamız için çağrımıza ve çığlığımıza ses verin!"