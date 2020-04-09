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Çalıştığına dair belge gösteren 19 yaşındaki genç cezadan kurtuldu

09 Nisan 2020 11:33

Koronavirüs'e karşı alınan önlemlere ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Kadıköy’de vatandaşların kimliklerini kontrol eden polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyardı. 19 yaşındaki bir genç, çalıştığına dair belgeyi telefonundan polise gösterince ceza almaktan kurtuldu.
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmış, vatandaşlara pazar yerleri, marketler ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Alınan tedbirler kapsamında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Polisler, meydanlarda ve toplu kullanım alanlarında denetimler yaparak kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği konusunda sık sık uyaran polis ekipleri, vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Çalışmak için dışarı çıktığını söyleyen 19 yaşındaki bir genç, cep telefonundan belgesini gösterince ceza almaktan kurtuldu.
Öte yandan polis ekipleri, “Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Kapalı ve toplu taşıma alanlarında maske ve eldiven takalım” anonsu yaptı.

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