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Çalışma izni iptal edilen akademisyen: Bu ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıdır

13 Mart 2017 16:41

'Barış İçin Akademisyenler’ girişiminin güneydoğuda yürütülen operasyonları eleştirdiği ‘Bu suça orta olmayacağız’ başlıklı bildirisine imza attığı için işinden edilen son akademisyen Boğaziçi Üniversitesi’nden Noemi Levy-Aksu oldu. Çalışma izni iptal edilen Aksu şunları söyledi: "Ben de kendi adıma ,sadece beni bağlayan birkaç söz söyleyeceğim. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin tepkisi bir ilk, umarın başka üniversitelere örnek olacaktır. Bu YÖK'ün kararı yalnızca Boğaziçi Üniversitesi akademik ilkelerine değil, ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıdır. Türkiye'nin birçok üniversitesinde eleştirel seslere karşı yapılan saldırılardan farksızdır. Eleştirinin imkansız olduğu bir üniversite, üniversite değildir. Muhalefetin susturulduğu demokrasi de demokrasi değildir. Barış, demokrasi ve üniversite için mücadele etmeye devam edeceğim."

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Barış İçin AkademisyenlerBu suça orta olmayacağızBoğaziçi ÜniversitesiNoemi Levy Aksu

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