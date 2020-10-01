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Çalışanlardan patrona gündem olan 'şaka'; "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktılar

"İlk başta baya bir tepki gösterdi ama tıklanma rekorları kırılınca bizden yana olmaya başladı"

01 Ekim 2020 18:03

Zonguldak'ta patrona şaka yapan çalışanlar, aracın stop lambalarını sökerek yerine not yazıp 5 TL bıraktı. 

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yıkama yağlama işi uğraşan Mehmet Durmuş'un çalışanı patronuna öyle bir şey yaptı ki patronu çılgına döndü. Sanayide oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Durmuş'un çalışanı sabah patron işe gelmeden aracının stop farlarını sökerek "Ağabey kusura bakma paraya ihtiyacım vardı" notunu yazıp 5 TL para bıraktı.

Sosyal medyada gündem oldu

Durumu sosyal medyaya yükleyen iş yeri çalışanı patronundan tepki gördü. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görünce patron Mehmet Durmuş, yaşanan olayı hoş karşılamaya başladı.

Yaşanan olayı anlatan iş yeri çalışanı "Patronumuza şaka yapmak istedik. Patron işe gelmeden arabasının top farını söktük ve sosyal medyaya yükledik. Patron bize ilk başta baya bir tepki gösterdi ama tıklanma rekorları kırılınca bizden yana olmaya başladı. Yaptığımız bu olay tamamen şaka amaçlıdır. Patronumuzu kızdırmak amaçlı bir video düzenlendik" şeklinde konuştu.

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