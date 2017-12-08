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California'da orman yangınları: Arabamın üzerine küller düşüyor...

08 Aralık 2017 16:36

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangınları sonucu aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu yaklaşık 110 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yanan evlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Bölgede evleri bulunan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatan paylaşımlar yapıyor. Onlardan biri olan Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, twitter hesabı aracılığıyla, "Interstate 405'te ilerliyorum ve arabamın üzerine küller düşüyor" mesajını paylaştı. Aynı karayolu üzerinde akşam saatlerinde ilerleyen bir araçtan çekilen görüntü 24 saat içinde 300 binden fazla kere paylaşıldı.

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