T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çaldıkları otomobilleri dikkat çekmemek için cami otoparklarında sakladılar

19 Ağustos 2018 16:03

İstanbul'da gelen telefon ihbarını değerlendiren polis, 3 saat içinde 5 çalıntı otomobil ele geçirdi. Aralarında bir özel güvenlikçinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı otomobilleri dikkat çekmemek için cami otoparklarına bıraktıkları ortaya çıktı. Asayiş şube müdürlüğüne gelen bir telefon ihbarında Beykoz'da yaşayan Emrah Y.'nin çalıntı otomobillerle dolaştığı belirtildi. İhbarda şüphelinin dolaştığı çalıntı otomobillerin marka ve modelleri de belirtildi. Bu ihbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek ihbarda söz edilen sokağa gitti. Yapılan incelemede sokakta üzerine sahte plaka takılan iki araç ele geçirildi. Polis kısa sürede yakınlarda oturan özel güvenlikçi Emrah Y.(40)'ı gözaltına aldı. Polis sorguladığı Emrah Y.'nin araçları Serdar Y. ve Furkan O. adlı kişilerden aldığını tespit etti. Bunun üzerine bu kişilerin peşine düşüldü. Kısa süre içinde ulaşılan bu kişilerin içinde yakalandığı otomobilinde çalıntı olduğu ve motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen bu kişilerin üzerinden iki adet kontak anahtarı çıktı. Beykoz'da bir caminin otoparkına bırakılan iki otomobilinde çalıntı olduğu ve üzerlerine sahte plaka takıldığı tespit edildi.

ETİKETLER

hırsızcamoroparkdikkat çekmemekistanbulimamotomobilaraba

Diğer Videolar

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İngitlere'de Ciara fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Muş’ta kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in dersi protesto edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24