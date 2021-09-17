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Çaldıkları araç ile kaza yapınca yerine geri bıraktılar

Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı

17 Eylül 2021 13:23

Bursa'da otomobil hırsızlığı yapan şahıslar, arabayla kaza yapınca aracı çaldıkları yere geri bıraktılar.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü. Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.

Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi.

Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü.

Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

 

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