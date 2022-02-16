Çaldığı tüpü aynı işletmeye geri sattı

“Dün bir beyefendi müşteri olarak dükkânımıza geldi. ‘Ben de bir tüp var, onu alır mısınız?’ dedi. Ben de ‘Mavi kapağı varsa, açılmamışsa alırım’ dedim belli bir tutar söyledim. 'Tamam' dedi 'az ilerde tüpüm getireyim' dedi, getirdi. Ben de dediğim miktarı verdim. Daha sonrasında kapıdan çıkarken ‘Bir tane daha var’ dedi. Ben de 'doğal gaza mı geçtiniz' dedim şüphelendim işte. 'Evet' deyince 'tamam getirin' dedim. Akabinde çıktı, tüpçü arkadaşım aradı beni ‘abla bir tane tüpüm eksik’ dedi. Allah Allah yoksa şimdi çıkan beyefendi mi dedim, hemen koş, şu tarafa gitti dedim. Bizim tüpümüzü bize satmış oldu.”