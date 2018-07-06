Çaldığı paraları havaya saçarak kaçtı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet satışı yapılan iş yerine giren hırsız, çelik kasadaki 1000 TL'yi çaldı. Çalışanların yakalamak için peşinden koştuğu hırsız, paraların 200 TL'sini havaya saçtı. Kendisini kovalayanlar paraları toplamaya çalışırken de izini kaybettirdi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi'nde Mehmet Bülbül'e ait motosiklet satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Çalışan Necdet Savran (35), iş yerinin kapısını kilitledikten sonra yakındaki depoya gitti, ancak motosikletlerin teşhiri için bulunan bölümünün kapısını açık bıraktı. Kimliği belirlenemeyen hırsız buraya girip, açık olan çelik kasadaki 1000 TL'yi aldı.