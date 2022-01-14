Çaldığı otomobili parçaladı, yakalanınca da 'Kendi aracım sandım' dedi

Adana'da park halindeki otomobili düz kontakla çalıştırıp götüren hırsızlar, aracı parçaladı. Yakalanan şüphelilerden biri ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim" dedi. Aracın götürüldüğü anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, 8 Ocak'ta akşam saatlerinde, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen iki kişi park halindeki otomobilin yanına geldi. Aracın kapılarını kontrol eden şüpheliler, sürücü kapısının kilitli olmadığını fark etti. Otomobile binen şüphelilerden biri düz kontak yaparak çalıştırdığı aracı götürdü. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipler, yaklaşık 30 saatlik görüntü izleyip şüphelilerin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan hırsızlar takiple yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.D, ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

Şüphelilerden E.Y ise ifadesinde, "Ali otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdı. Ben eşimin yanına gittim. Ali'nin yanına döndüğümde aracı parçalıyordu. Ben sadece Ali'ye çay götürdüm, yardım etmedim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.