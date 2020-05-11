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Çaldığı motosikleti çalıştıramayınca geri getirip yerine bıraktı: 'Getiriyorsan neden kablolarını kesiyorsun?'

11 Mayıs 2020 13:09

Konya’da direksiyon kilidini kırıp götürdüğü motosikleti çalıştıramayan hırsızlık şüphelisi, 30 dakika sonra çaldığı motosikleti geri getirip yerine bıraktı. 

Olay, 7 Mayıs’ta merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi üzerindeki bir apartmanın parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerden bir kişi apartmanın duvarından atlarken, diğer şüpheli de duvarın dışında etrafı kontrol etmeye başladı. Motosikletin üzerine bindikten sonra ayağıyla direksiyon kilidini kıran şüpheli şahıs, apartmanı kontrol ettikten sonra motosikleti iteleyerek oradan uzaklaştı. Şüpheli şahıs olaydan 30 dakika sonra çalıştıramadığı anlaşılan motosikleti geri getirerek aynı apartmanın bahçesine bıraktı.

Motosikletinin direksiyon kilidinin kırık olduğunu fark eden Ferdi Demir, apartmanın güvenlik kamerasını izlediğinde gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde şüpheli şahsın duvardan atladıktan sonra motosikleti götürdüğü ve 30 dakika sonra da geri getirdiği görülüyor. 

Motosikletin sahibi Ferdi Demir, duvardan atlayan kişinin motorunun direksiyonu kırdıktan sonra alıp gittiğini söyledi. Şüphelinin 30 dakika sonra motosikletini geri getirip kamyonetlerinin arkasına koyduğunu ifade eden Ferdi Demir, “İzleyince bayağı bir güldük, komedi bir olay. Çalıyorsan neden geri getiriyorsun, getiriyorsan neden kablolarını kesiyorsun. Değişik bir olay olmuş yani. Polise şikayette bulunduk, gerekli incelemeyi aldılar. Motoru da dükkana koyduk” dedi. 

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