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Çalamadıkları güvercinleri yaktılar

02 Ocak 2020 09:52

Adana'da tarım arazisinde güvercin besleyen İzzet Koçak'ın (51) kümesine giren hırsızlar, 80 bin değerindeki 20 güvercini çaldı. Oksijen kaynağıyla dolabı eritmeye çalışırken 30 güvercini de yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 28 Aralık'ta merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait bir tarım arazisinde ahşap ve demirden yaptığı kümeste yıllardır güvercin besleyen, hayvan yemi satıcısı İzzet Koçak'ın güvercinlerini çalmak için gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araziye geldi. Kümesin demir ve sacdan oluşan kapısında büyük bir delik açan hırsızlar, daha sonra kafese girip ahşap dolaplarda bulunan 20 güvercini çaldı. Bir demir dolaptaki 30 güvercini de almak isteyen hırsızlar, oksijen kaynağıyla kalın sacı kesmeye çalışırken güvercinleri yaktı. Güvercinler yanınca hırsızlar, çaldıkları hayvanları yanlarına alıp kaçtı. Ertesi sabah güvercinlerini beslemek için kümese gelen Koçak, gördüğü manzara karşısında yıkıldı. Koçak'ın ihbarı üzerine polis ekipleri hırsızların yakalanması için kümeste inceleme yaptıktan sonra çalışma başlattı.

'KEŞKE ONLARI DA ÇALSALARDI DA YAKMASALARDI'
Güvercinlerinin çalınması yerine yakılarak öldürülmesine çok üzüldüğünü dile getiren Koçak, "Demir dolabı oksijen kaynağı ve hiltiyle açmaya çalışmışlar. Beceremeyince yakmışlar. 30 güvercinim yanarak bazıları ise dumandan etkilenip ölmüş. Demir kapı, 20 santimetreden kalındı. Uzun süre uğraşmışlar. Burada yaşanan bir vahşettir. Böyle bir şey olamaz. Çalmalarını bir kenara bırakıyorum ama yakmak nedir? Keşke demir yerine daha kolay açılan bir dolabın içerisine koysaydım. Belki alıp gitmeleri daha kolay olurdu. En azından bu yanmalarından daha iyi. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke onları da çalsalardı da yakmasalardı" dedi.

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