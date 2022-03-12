Çakarlı araçlı konvoylarla yapılan düğün sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyada yayılan bir düğün görüntüsü gündem oldu.

Selçuk Bayraktar'ın babasının yakın dostu olan eski Refah Partili Mahmut Vanlıoğlu'nun oğlu mimar Ahmet Halit Vanlıoğlu'nun düğününde çekilen görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, çakarlı ve lüks araçların olduğu düğüne tepki gösterdi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı görülen düğünün görüntülerini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı ise "Vergilerimiz düğün yapmış" yorumunu yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise düğünün farklı zamanlarından derlenen videoda gelinin hiç gösterilmemesine dikkat çekti.