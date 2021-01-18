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Çağrı merkezini arayan çocuk: Yolları açmasanız olur mu?

18 Ocak 2021 14:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaparken Çağrı Merkezi’ni arayan bir çocuk kar topu oynamak için yolların açılmamasını istedi.

Karların azaldığını söyleyen çocuk, kar topu oynamak istediklerini belirtti. 

Çağrı merkezi çalışanı ise çocuğa belediye ekiplerinin neden yolları açmak zorunda olduğunu anlattı.

Yaşanan diyalogu Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yolların açılmasını istemeyen bir ufaklık 153'ü aramış" ifadesi ile sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kocaeli Büyükşehir BelediyesiÇağrı MerkeziBelediye Başkanı Tahir BüyükakınÇağrı merkezini arayan çocukYolları açmasanız olur mu?

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