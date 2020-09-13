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Çağlayan'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıkmış ve 5 kişi gözaltına alınmıştı

13 Eylül 2020 11:13

Çağlayan Adliyesinde meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ateş eden kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken, silahın kuru sıkıdan bozma olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davası sonrası Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıkmış ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmış, diğer şüphelilerin yakalanması için harekete geçmişti.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin devam eden çalışmaları sonucu olayın şüphelilerinden Kadir Ç. (21) 10 Eylül'de, kargaşa esnasında tetiği çeken kişi olduğu tespit edilen Baran T. (27) ise 11 Eylül'de yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Baran T.'nin Sultangazi'deki iş yerinde yapılan aramada, olayda kullandığı belirlenen silah ve boş şarjör ele geçirildi. Silahın kuru sıkıdan bozma olduğu tespit edildi.

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