T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anları böyle görüntülendi

2 grup arasındaki silahlı çatışmanın en net görüntüleri

10 Eylül 2020 10:57

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 2 grup arasındaki silahlı çatışmanın başladığı anın en net görüntüler ortaya çıktı. Polislerin tabancalarını çekerek saldırganları ateş edip kovaladığı anlar kameralara yansıdı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşmanın ardından 2 grup arasında yaşanan çatışmanın başladığı anın en net görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davası sonrası meydana gelen silahlı çatışmaya polis ekipleri anında müdahale etmişti. Şans eseri yaralanan olmadığı olayda Ufuk K., Yüksel K., Cebrail K. ve Yahya G. isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince hemen gözaltına alındı. Olayın ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, bir şüpheli şahsı daha gözaltına alarak emniyete götürdü.

Çatışmanın başladığı anlar kamerada

Adliye önünde yaşanan çatışmada polislerin ateş açan şahıslara karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte vatandaşların kaçıştığı ve adliye önünde bekleyen ekiplerin olaya anında müdahale ettiği görülüyor. Ardından polisler şüphelilerin peşinden koşuyor.

ETİKETLER

çağlayanadliyeçatışmapolissilah

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ekim 2020

Taksim’de Macron karşıtı eylem

Sözlerin tutulmaması nedeniyle bir kez daha Ankara'ya yürüyen madenciler, yeniden engellendi

Trump'tan Cadılar Bayramı reklamı: Bir zombiyi nasıl fark edersiniz; Joe Biden sürümü

Saadet Partisi’nden “keyif çayı” videosu: Ekonomi keyif vermiyor

Başbakan Yardımcısı'nın canlı yayında sinek yuttuğu anlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aydınlı arıcılar: Arılar ‘Allah’ yazıp kovanı terk ediyor, sonumuz yaklaşıyor...

Otobüste ‘maske’ gerginliği; uyarılan yolcu dışarıya itildi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?", "Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?"...

Erdoğan: Hollanda’daki milletvekili müsveddesi; haddini bil, faşizm bizim kitabımızda yok sizin...

Erdoğan'dan "Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen esnafa: Bu bana abartılı geldi,...

"Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz" diyen Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aydınlı arıcılar: Arılar ‘Allah’ yazıp kovanı terk ediyor, sonumuz yaklaşıyor...

Otobüste ‘maske’ gerginliği; uyarılan yolcu dışarıya itildi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24