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Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı

12 Haziran 2020 11:54

Sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir televizyon programında aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı. Şıkel, "Kendi ayaklarının üzerinde durabilen başarılı insana aşık oluyorum. Çalışan üreten ve kendini geliştiren insanı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu '40' programında özel hayatından kariyerine kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeği de tarif etti.

“Başarılı insana âşık oluyorum"

Hayatına girecek kişinin “Magazinde görünmeyelim” gibi bir sıkıntısının olmaması gerektiğini söyleyen Şıkel, “Kendi ayaklarının üzerinde durabilen başarılı insana aşık oluyorum. Çok net bir bilgi. Yaptığı işin en iyisini yapan, çalışan üreten ve kendini geliştiren, bilmediği bir konu hakkında yaşına başına bakmadan araştırma yapmaktan utanmayan adamı seviyorum. Dolayısıyla da her şeyi yapabileceğim adam bir gün karşıma çıkarsa, bence o da benim hayatıma girmekten gocunmaz diye düşünüyorum” dedi. 

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