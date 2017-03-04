Çağla Şıkel ağlayarak veda etti

360 ekranlarında yayınlanan 'Her Şey Dahil' programının sunucuları Alişan ve Çağla Şıkel, programa veda etti. Ünlü model, veda sırasında göz yaşlarını tutamadı. Alişan ve Çağla Şıkel'in birlikte sundukları 'Her Şey Dahil' programı, 6 Mart Pazartesi gününden itibaren Perihan Savaş tarafından sunulmaya başlanacak. İzleyenleri şaşırtan bayrak değişimi ise canlı yayında gerçekleşti. Alişan ve Çağla Şıkel'in konuğu olan Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Perihan Savaş, programın iki eski sunucusuna teşekkür etti.