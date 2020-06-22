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Acun Ilıcalı, kızıyla olan videosunu Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştı

22 Haziran 2020 11:38

Acun Ilıcalı'nın ve kızı Melisa'yla olan videosu sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaşıldı. Ilıcalı videoyu Instagram hesabından "Babalar günüm kutlu olsun" notuyla paylaştı...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Instagram hesabından Babalar Günü’nü kutladı ve kızlarıyla çekilmiş fotoğraf ve videolardan oluşan bir paylaşım yaptı. Paylaşımın en dikkat çeken detayı ise, kızı Melisa ile çektiği TikTok videosu oldu. Sevgilisi Çağla Altunkaya’nın TikTok hesabından yayınlanan video için Ilıcalı “Babalar günüm kutlu olsun” dedi. 

 

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