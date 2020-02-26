Çağla Altunkaya'nın 'Acun Ilıcalı tepkisi' gündem oldu

Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi sunucu Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya uygulaması Instagram'ın “TC simülasyonunda kimsin?” efektini denedi ve ekranda 'Acun Ilıcalı' yazması sonucunda hem şaşırdı hem güldü. Altunkaya'nın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Altunkaya Kimdir?

1999 doğumlu olan Altunkaya’nın Yalova’da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu biliniyor.

Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun Ilıcalı’nın sürat teknesinde görülmüş ve kim olduğu merak konusu olmuştu.

Daha sonra Ayça Çağla Altunkaya ve Acun ikilisi Yunan adası Mikonos'un sokaklarında görüntülenince aşk iddiaları konuşulmaya başlamıştı.