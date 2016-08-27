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Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisinden ilk fragman

27 Ağustos 2016 15:46

Show TV'nin yeni dizisi İçerde'nin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Yıldıray Şahinler ve Gözde Kansu'nun yer aldığı, usta yönetmen Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği “İçerde”nin senaryosunu ise Ertan Kurtulan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Show TV'nin merakla beklenen yeni projesi 'İçerde', iki kardeşin birbirini bulma hikâyesini anlatacak. Dizi eylülde izleyicisi ile buluşacak.

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Çağatay UlusoyAras Bulut İynemliİçerdeilk fragmaneylül ayı

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