Caferi, Halep’te kuşatılan yabancı istihbaratçıların isimlerini açıkladı: Bir Türk istihbaratçı da var

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Beşşar Caferi, Doğu Halep'te bulunan ve kuşatmadan çıkmaya çalışan yabancı ajanların isimlerini açıkladı. İçlerinde bir Türk istihbaratçının da olduğu liste, Caferi tarafından BM toplantısı sonrası gazetecilerle yapılan basın toplantısında açıklandı.Listede çoğunluğu Suudi olmak üzere, 1 İsrail'li, 1 Ürdün'lu, ve birer tane Katarlı ve Amerikalı'nın ismi açıklanıyor. Beşşar Caferi, son günlerde BM'de yapılan çığırtkanlığın sebebinin kuşatma altında kalan bu istihbaratçılar olduğunu da sözlerine ekledi. BM temsilcisi Caferi'nin basın toplantısında açıkladığı liste: Mutaz Kanoğlu - Türkiye David Scott Winer - ABD David Shlomo Aram - İsrail Muhamad Tamimi - Katar Muhamad Ahmad Assabian - Suudi Arabistan Abd-el-Menham Fahd al Harij - Suudi Arabistan İslam Salam Ezzahran Al Hajlan - Suudi Arabistan Ahmed Ben Naoufel Al Darij - Suudi Arabistan Muhamad Hasan Al Sabihi - Suudi Arabistan Hamad Fahad Al Dousri - Suudi Amjad Qassem Al Tiraoui - Ürdün Qassem Saad Al Shamry - Suudi Ayman Qassem Al Thahalbi - Suudi Muhammed Ech-Chafihi El Idrissi - Fas