T24 LogoT24 Logo
Haberler

Caferi, Halep’te kuşatılan yabancı istihbaratçıların isimlerini açıkladı: Bir Türk istihbaratçı da var

21 Aralık 2016 12:21

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Beşşar Caferi, Doğu Halep'te bulunan ve kuşatmadan çıkmaya çalışan yabancı ajanların isimlerini açıkladı. İçlerinde bir Türk istihbaratçının da olduğu liste, Caferi tarafından BM toplantısı sonrası gazetecilerle yapılan basın toplantısında açıklandı.Listede çoğunluğu Suudi olmak üzere, 1 İsrail'li, 1 Ürdün'lu, ve birer tane Katarlı ve Amerikalı'nın ismi açıklanıyor. Beşşar Caferi, son günlerde BM'de yapılan çığırtkanlığın sebebinin kuşatma altında kalan bu istihbaratçılar olduğunu da sözlerine ekledi. BM temsilcisi Caferi'nin basın toplantısında açıkladığı liste: Mutaz Kanoğlu - Türkiye David Scott Winer - ABD David Shlomo Aram - İsrail Muhamad Tamimi - Katar Muhamad Ahmad Assabian - Suudi Arabistan Abd-el-Menham Fahd al Harij - Suudi Arabistan İslam Salam Ezzahran Al Hajlan - Suudi Arabistan Ahmed Ben Naoufel Al Darij - Suudi Arabistan Muhamad Hasan Al Sabihi - Suudi Arabistan Hamad Fahad Al Dousri - Suudi Amjad Qassem Al Tiraoui - Ürdün Qassem Saad Al Shamry - Suudi Ayman Qassem Al Thahalbi - Suudi Muhammed Ech-Chafihi El Idrissi - Fas

ETİKETLER

SuriyeHalepBirleşmiş Milletler TemsilcisiBeşşar CaferiistibaratçıisimleriniaçıkladıTürk

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24