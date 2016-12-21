Caferi, Halep’te kuşatılan yabancı istihbaratçıların isimlerini açıkladı: Bir Türk istihbaratçı da var

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Beşşar Caferi, Doğu Halep'te bulunan ve kuşatmadan çıkmaya çalışan yabancı ajanların isimlerini açıkladı.
İçlerinde bir Türk istihbaratçının da olduğu liste, Caferi tarafından BM toplantısı sonrası gazetecilerle yapılan basın toplantısında açıklandı.Listede çoğunluğu Suudi olmak üzere, 1 İsrail'li, 1 Ürdün'lu, ve birer tane Katarlı ve Amerikalı'nın ismi açıklanıyor.
Beşşar Caferi, son günlerde BM'de yapılan çığırtkanlığın sebebinin kuşatma altında kalan bu istihbaratçılar olduğunu da sözlerine ekledi.
BM temsilcisi Caferi'nin basın toplantısında açıkladığı liste:
Mutaz Kanoğlu - Türkiye
David Scott Winer - ABD
David Shlomo Aram - İsrail
Muhamad Tamimi - Katar
Muhamad Ahmad Assabian - Suudi Arabistan
Abd-el-Menham Fahd al Harij - Suudi Arabistan
İslam Salam Ezzahran Al Hajlan - Suudi Arabistan
Ahmed Ben Naoufel Al Darij - Suudi Arabistan
Muhamad Hasan Al Sabihi - Suudi Arabistan
Hamad Fahad Al Dousri - Suudi
Amjad Qassem Al Tiraoui - Ürdün
Qassem Saad Al Shamry - Suudi
Ayman Qassem Al Thahalbi - Suudi
Muhammed Ech-Chafihi El Idrissi - Fas