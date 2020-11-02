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Cadılar Bayramı paylaşımlarıyla gündem olan Şeyma Subaşı'dan açıklama

"Depremde yara alan insanların acısına ortak, ihtiyaçlarına destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum"

02 Kasım 2020 11:11

İzmir depreminde şu ana kadar 83 vatandaşın hayatını kaybettiği günlerde sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı'nı kutlarken videolar yayınlaması ile gündem olan Şeyma Subaşı'dan açıklama geldi. Subaşı, "Paylaşımlardan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması. Depremde yara alan insanların acısına ortak, ihtiyaçlarına destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum" dedi.

Subaşı açıklamasında şunları yazdı:

"En azından böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve en önemlisi duygularını nasıl ve ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum.

Kişisel hesabımda yaptığım paylaşımlardan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması. Ben depremde yara alan insanların acısına biraz olsun ortak ihtiyaçlarına ise destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Fakat bunu her fırsatta bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum."

TIKLAYINIZ- Cadılar Bayramı videoları paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medyada gündem oldu

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