Cadılar Bayramı Öldürür'den Türkçe altyazılı ilk fragman

2018’de, David Gordon Green’in, Jamie Lee Curtis’ün rol aldığı Cadılar Bayramı filmi, tüm dünyada 250 milyon dolardan fazla kazanarak gişe rekorları kırdı, 40 yıllık serinin en yüksek hasılat yapan filmi oldu ve bir kadın oyuncunun rol aldığı korku filmi tarihinde açılış haftasında en iyi film olarak rekoru kırdı.

Şimdi devam filmi Cadılar Bayramı Öldürür, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen David Gordon Green oturuyor. Türkçe altyazılı ilk fragmanı paylaşılan Cadılar Bayramı Öldürür, 15 Ekim’de sinemalarda.