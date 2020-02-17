Caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço saldırıya uğradı: Tipimi beğenmemiş

Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço, saldırıya uğradı. Palyaçoya 'tipini beğenmedim' diyerek önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek bölgeden uzaklaştırdı.

Akdeniz ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin açılışında palyaçoluk yapan Bayram Aydemir isimli genç, caddeden geçen bir vatandaş tarafından dövüldü. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Aydemir olayın ardından konuşarak 13 yaşından beri organizasyon, müzik ve palyaço işlerinde çalıştığını söyledi. Aydemir, 'Tipimi beğenmedi diye bu şekilde yapması mı gerekiyor?' diyerek tepki gösterdi.