T24 LogoT24 Logo
Haberler

Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı

Lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü

26 Ocak 2021 11:39

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış etkili oldu. Kadıköy Caddebostan Sahili lodos nedeniyle kırmızı yosunlarla kaplandı.

Her yıl olduğu gibi yelken kulübü de kırmızı yosunlardan etkilendi. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine de ulaştı. Kimi vatandaşlar ise yağışlı havaya rağmen sahilde koşu yaptı.

ETİKETLER

istanbulcaddebostansahilyosun

Diğer Videolar

Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti

Tuncay Özkan paylaştı: "Esnaf can çekişirken, vatandaş aşıya erişemezken AKP kongrelerine yasak yok"

Doğu Türkistan heyetinden Akşener’e ziyaret

Canlı yayında gerginlik; acil reklama gidildi: "Sizin burada işiniz CHP'yi tartışmak mı?"

Ayşenur Arslan'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Benimle uğraşacağına sendikalı oldukları için Hürriyet'ten atılan arkadaşlarımız için uğraşsana

90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Özlem Zengin: Annem ve babam başörtüsü takmamı zor kabul ettiler;...

Erdoğan, Soylu'nun annesinin cenaze törenine katıldı: "Servet annemiz bu vatana...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İsmail Saymaz: Bülent Ersoy, bu sözler karşısında kıs kıs gülüyor...

Anket: Seçmenin "asla oy vermem" dediği partiler hangileri?...

Ayasofya baş imamından Özlem Zengin'e isim vermeden yanıt: Ailenin yönetim...

Kılıçdaroğlu'na 'pabucumun hesap uzmanı' diyen Sanayi Bakanı Varank'a Eren Erdem...

Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Özlem Zengin: Annem ve babam başörtüsü takmamı zor kabul ettiler;...

Erdoğan, Soylu'nun annesinin cenaze törenine katıldı: "Servet annemiz bu vatana...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24