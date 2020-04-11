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Caddebostan sahili'ne park ettikleri otomobillerinde oturduler

11 Nisan 2020 15:04

İstanbul'da güneşli havanın kendini göstermesiyle, dün akşam saatlerinde Caddebostan Sahili'nde deniz havası almak isteyen vatandaşlar, çareyi manzaraya karşı park ettikleri otomobillerinde vakit geçirmekte buldu. Ancak kısa sürede polis gelerek araçtakileri uzaklaştırdı.

Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'da sahillerde, piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri yasaklandı. İstanbul'da güneşli havanın da kendini göstermesiyle, dün akşam saatlerinde deniz havası almak isteyen vatandaşlar ise çözümü, normalde çimlerde oturdukları Caddebostan Sahili'nde otomobillerinin içinde oturmakta buldu. Vatandaşların manzaraya karşı park ettikleri arabalarında gazete okudukları, sohbet ettikleri ve kahve içtikleri görüldü. Güneşlenmek için ise aracının yanına koyduğu sandalyesinde oturanlar da vardı.

Bir süre sonra otomobillerin park halinde bulunduğu alana gelen polis ekipleri, araçların içinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Pek çok vatandaş araçlarıyla sahilden ayrıldı ancak uyarılara rağmen araçlarında oturmaya devam edenler de oldu.

 

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