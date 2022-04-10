T24 LogoT24 Logo
Haberler

Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik havadan görüntülendi

Sağanak yağış sonrası Caddebostan sahiline vuran atıklar ve kirlilik görüntülendi

10 Nisan 2022 19:27

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Caddebostan sahiline vuran atıklar ve kirlilik havadan görüntülendi.

Kadıköy Caddebostan sahilinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan sahilinde kıyıya vurdu. Masmavi deniz sularının renginin ise bulanıklaştığı görülürken deniz sularının üstünde bulunan kağıt ve plastik atıkları da dikkat çekti.

Öte yandan Caddebostan sahiline vuran atıklar ve kirlilik havadan görüntülendi.

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Doğan Özkan, “Bu deniz bizim, hepimizin denizi. Biz ilk başta vatandaş olarak denizi temiz tutmakla görevliyiz. Buraya neredeyse her hafta içi ve her hafta sonu gelip çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Bazı insanlar burada denize bile giriyorlar. Özellikle pandemi dönemi çok yoğun kullanım olmadığı için deniz yüzeyi bayağı temizlenmişti ama şöyle bakarsanız yani torbalar, pislikler... Hep bizden kaynaklanan unsurlar. Bu sıfır atık projelerine biraz daha önem vermeliyiz. Ve denizi korumalıyız, bu deniz hepimizin” dedi.

Kaynak: İHA

kadıköycaddebostankirlilikistanbul

Diğer Videolar

TİP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Sana kötü bir haberimiz var

Maskeler atıldı, kısıtlamalar kalktı; pandemi gerçekten bitti mi?

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde işçilerden 'yetersiz ve kalitesiz' yemek isyanı

Düğünde dans ettiği kadına para takarken eşine yakalanan adamın o anları sosyal medyada gündem oldu

Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet

Erdoğan'dan TİP vekillerine: HDP ve CHP listelerinden Meclis'e sokulan siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka verecek

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24