Caddebostan Sahili'ndeki kirlilik havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Caddebostan sahiline vuran atıklar ve kirlilik havadan görüntülendi.

Kadıköy Caddebostan sahilinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan sahilinde kıyıya vurdu. Masmavi deniz sularının renginin ise bulanıklaştığı görülürken deniz sularının üstünde bulunan kağıt ve plastik atıkları da dikkat çekti.

Öte yandan Caddebostan sahiline vuran atıklar ve kirlilik havadan görüntülendi.

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Doğan Özkan, “Bu deniz bizim, hepimizin denizi. Biz ilk başta vatandaş olarak denizi temiz tutmakla görevliyiz. Buraya neredeyse her hafta içi ve her hafta sonu gelip çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Bazı insanlar burada denize bile giriyorlar. Özellikle pandemi dönemi çok yoğun kullanım olmadığı için deniz yüzeyi bayağı temizlenmişti ama şöyle bakarsanız yani torbalar, pislikler... Hep bizden kaynaklanan unsurlar. Bu sıfır atık projelerine biraz daha önem vermeliyiz. Ve denizi korumalıyız, bu deniz hepimizin” dedi.

Kaynak: İHA