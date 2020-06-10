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Pendik'te bir şahıs, 'hakaret ettiği' gerekçesiyle bir kişiyi defalarca kez bıçakladı!

10 Haziran 2020 12:41

İstanbul Pendik'te bir kişi, daha önce kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği adamı bu gerekçeyle cadde ortasında defalarca bıçakladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre. A.B.K, daha önceden kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü A.K’yi caddede yürürken gördü.

A.B.K, bir süre takip ettikten sonra koşarak, elindeki bıçakla A.K’yi defalarca bıçakladı. Ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli A.B.K ise yapılan incelemeler sonucunda polis tarafından gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, eli bıçaklı A.B.K’nin cadde üzerinde yürüyen A.K’yi takip ettiği, koşarak peşinden gittiğini ve onu defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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