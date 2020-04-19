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Çad Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, pistte 'yanlışlıkla' roket ateşledi; 4 kişi hayatını kaybetti

19 Nisan 2020 12:14

Çad Hava Kuvvetlerine ait SU-52 savaş uçağından pistte roket ateşlendi. 'Yanlışlıkla' ateşlendiği belirtilen roket, üste bulunan Fransız C-130 nakliye uçağını ve boş bir tankeri teğet geçerek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Yardımcı Komutanı Mahamata Salaha Brahima’nın evinde patladı.

Olay, başkent N'Djamena’da yer alan Aérienne Kossei Hava Üssü’nde meydana geldi. Hava üssündeki bir pistte park halindeki SU-52 savaş uçağından ‘yanlışlıkla’ bir roket ateşlendi. Patlamada ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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