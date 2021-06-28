Çiftçi, Erdoğan'a şiirle seslendi: Çocuklarımız yemiyor artık patates püre, üzgünüm ama 2023'te sana güle güle

Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşım yapan çiftçi, bugüne kadar çektiği videolar ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiftçilerin sesini duyurmaya, yaşadıkları zorlukları anlatmaya çalışıyor.

Çİftçi, son olarak ürettiğinin karşılığını alamayan, ürünleri tarlada kalan çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir şiirle seslendi.

“Artık tarım bitti. Belki bu şiir işinden bir şeyler yapabiliriz” diyen çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben okuduğu şiirde şu ifadelere yer verdi:

"İki bin ikide getirdik seni başa

Ayağın değmesin kaldırıma, taşa

Su kattık kendi pişirdiğimiz aşa

Ekin dediniz dağlara taşa

Hiçbir ürün çıkmadı baş başa

Bitti reklamlar, filmi saralım başa

Özümüze dönelim, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Masraflar arttı, süt karşılamıyor yemi

Tarımcı zorda, çiftçi zorda, su aldı bu gemi

Suçlusu biziz, hakikat belli

Nasıl olacak söyle Recep Emmi

Ne diyordu Egemen Bağış: Her cuma salla bir sure

Çocuklarımız yemiyor artık patates püre

Haberin var mı 220 TL kooperatifte üre

Dolsun bir an önce beş yıllık süre

Üzgünüm ama 2023’te sana da güle güle"

Kaynak: ANKA