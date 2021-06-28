Çiftçi, Erdoğan'a şiirle seslendi: Çocuklarımız yemiyor artık patates püre, üzgünüm ama 2023'te sana güle güle

Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşım yapan çiftçi, bugüne kadar çektiği videolar ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiftçilerin sesini duyurmaya, yaşadıkları zorlukları anlatmaya çalışıyor.
Çİftçi, son olarak ürettiğinin karşılığını alamayan, ürünleri tarlada kalan çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir şiirle seslendi.
“Artık tarım bitti. Belki bu şiir işinden bir şeyler yapabiliriz” diyen çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben okuduğu şiirde şu ifadelere yer verdi:
"İki bin ikide getirdik seni başa
Ayağın değmesin kaldırıma, taşa
Su kattık kendi pişirdiğimiz aşa
Ekin dediniz dağlara taşa
Hiçbir ürün çıkmadı baş başa
Bitti reklamlar, filmi saralım başa
Özümüze dönelim, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Masraflar arttı, süt karşılamıyor yemi
Tarımcı zorda, çiftçi zorda, su aldı bu gemi
Suçlusu biziz, hakikat belli
Nasıl olacak söyle Recep Emmi
Ne diyordu Egemen Bağış: Her cuma salla bir sure
Çocuklarımız yemiyor artık patates püre
Haberin var mı 220 TL kooperatifte üre
Dolsun bir an önce beş yıllık süre
Üzgünüm ama 2023’te sana da güle güle"
Kaynak: ANKA