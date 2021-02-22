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Buzulun üzerinde sürüklenen çocukları çevredekiler kurtardı

22 Şubat 2021 16:30

Ukrayna’da üzerine çıktıkları buzulla nehrin ortasına kadar sürüklenen çocukları, çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

Ukrayna’nın güneyindeki Herson şehrinde yaşanan olayda, göl etrafında gezinen 2 çocuk buzulun üstüne çıkıp oynadı. Nehrin akıntısına kapılan buzul kütlesi, çocuklarla birlikte karadan uzaklaşarak nehrin ortasına kadar sürüklendi. Çocukları fark eden vatandaşlar, buldukları bir sandalla olaya müdahale etti ve nehrin akıntısında buz kütlesi üstünde yol alan çocuklar kurtarıldı.

Çocuklar ailelerine teslim edildi.

UkraynaHerson şehriBuzulun üzerinde sürüklenen çocuklar

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